UWV: meer WW-uitkeringen, maar het merendeel vindt vlot weer werk

Foto: Andor Heij. Gemeente Groningen UWV Sociale Dienst Harm Buiterplein

Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Groningen is in de maand oktober opgelopen naar bijna 6.100. Bijna twee derde van hen vindt vlak daarna weer nieuw werk. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV.

Een kleine groep van 5,4 procent stroomt na afloop van de WW door naar een bijstandsuitkering. Van alle inwoners van Groningen van wie de WW-uitkering vorig jaar stopte, stroomden ruim 7.000 mensen door naar werk.

Niet iedereen vindt werk tijdens of vlak na de WW-uitkering. Er zijn ook mensen van wie de maximale duur van de uitkering verstrijkt zonder dat zij werk vinden. Ook worden WW-uitkeringen beëindigd voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, arbeidsongeschiktheid, ziekte of overlijden. Een klein deel van de mensen met een WW-uitkering stroomt na afloop van de WW door naar de bijstand. In de regio Groningen ging het vorig jaar om 580 mensen. De doorstroom naar bijstand is beperkt in vergelijking met het aantal werkzoekenden dat werk vindt.

Een toename van de WW in oktober komt vaker voor. In het najaar neemt de activiteit af in seizoensgevoelige sectoren als horeca, landbouw en groenvoorziening. Ook is er minder werk voor uitzendkrachten. Verder spelen ook de onzekere economische omstandigheden en veranderingen in technologie en maatschappij een rol. Vanuit het onderwijs en de voedings- en genotmiddelenindustrie waren er in oktober minder mensen met een WW-uitkering.