Uitslaande brand in bedrijfsverzamelgebouw Koldingweg onder controle

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In een bedrijfsverzamelgebouw aan de Koldingweg heeft zondag aan het einde van de middag een uitslaande brand gewoed. Bij de brand kwam veel rook vrij.

De melding van de brand kwam rond 16.40 uur bij de hulpdiensten binnen. In eerste instantie werden een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse gestuurd. Al snel bleek dat er meer hulp nodig was waarop ook een tweede tankautospuit, de schuimbluswagen en het drone- en verkenningsteam uit Winsum op werden geroepen. “Het gaat om een gebouw waar meerdere bedrijven in zijn gevestigd”, vertelt brandweerwoordvoerder Matthijs Noordhoff. “Op een gegeven moment ontdekte men dat er rook uit het dak kwam, en korte tijd later waren er ook vlammen zichtbaar.”

Noordhoff vertelt dat de brandweerlieden alles op alles hebben gezet om de brand binnen de perken te houden. “Met twee ploegen hebben we sloopwerkzaamheden uitgevoerd bij één van de bedrijven. Door een snelle inzet is het gelukt dat we een overslag naar andere bedrijven hebben kunnen voorkomen. Inmiddels hebben we het sein ‘brand meester’ kunnen geven. We zijn nog bezig om in de ruimtes van naastgelegen bedrijven controles uit te voeren.

Bij de brand kwam aanvankelijk veel zwarte rook vrij. De rook trok richting het dorp Meerstad. Het advies van de brandweer was om uit de rook te blijven. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.