Twee woningen lopen rookschade op bij brand studentencomplex Suikerlaan

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een brand in een studentencomplex op de Suikerlaan hebben zaterdagmiddag twee woningen schade opgelopen. Niemand raakte gewond.

De melding van de brand kwam rond 16.30 uur binnen waarna een tankautospuit en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. “Het bleek te gaan om een pannetje dat nog op het vuur stond in één van de woningen”, vertelt brandweerwoordvoerder Matthijs Noordhoff. “De bewoners bleken niet thuis te zijn. Wij hebben onszelf toegang verschaft tot de woning, hebben het pannetje naar buiten gebracht en hebben de brand onder controle gebracht.”

Rond 17.00 uur kon het sein ‘brand meester’ worden gegeven. “Stichting Salvage is ingeschakeld om de bewoners te ondersteunen bij het afhandelen van de schade. Naast deze woning bleek ook een naastgelegen woning rookschade te hebben opgelopen.” Of de bewoners terugkunnen naar hun woning is onbekend: “Op een gegeven moment dragen wij de situatie over aan Salvage. Op dat moment sluiten wij het incident af. Dus of de bewoners terug kunnen, daar kan ik geen uitspraken over doen.”