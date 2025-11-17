Twee kinderen krijgen in UMCG nieuw type gehoor implantaat

Foto: UMCG

Twee kinderen hebben in het UMCG onlangs voor het eerst in Nederland een nieuw type gehoor implantaat gekregen.

Het implantaat zet geluidsvormen om in trillingen die naar het binnenoor worden geleid. Daar worden ze door de hersenen als geluid herkend. Het trommelvlies en de gehoorbeentjes worden omzeild.

De techniek is geschikt voor patiënten bij wie het buitenoor, de gehoorgang, het trommelvlies of het middenoor niet zijn aangelegd of niet goed functioneren. Dat kan gebeuren door aangeboren afwijkingen of chronische ontstekingen.

Het implantaat is onderdeel van een studie bij kinderen tussen de drie en en twaalf jaar. De kinderen die het implantaat hebben gekregen doen mee aan die studie.

Als de uitkomsten van het onderzoek positief is kan het implantaat goedgekeurd worden en onderdeel worden van de reguliere zorg.