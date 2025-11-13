Twee jaar cel voor verdachte van schietpartij De Kring

Foto via 112 Groningen

Een 57-jarige inwoner van Hoogkerk is veroordeeld tot een celstraf van twee jaar voor een geval van zware mishandeling op woonwagenkamp De Kring. Dat meldt RTV Noord.

De man loste in september vorig jaar diverse schoten tijdens een ruzie met een 35-jarige medebewoner van De Kring. Die liep daardoor vier schotwonden op in zijn benen. Het slachtoffer, een kickbokser, sloeg de verdachte vervolgens neer. De man werd eerder deze week vrijgesproken omdat er sprake was van zelfverdediging.

De verdachte, die een gebroken oogkas en jukbeen opliep, ontkende te hebben geschoten, maar dat hij als eerste was aangevallen. Volgens de rechtbank staat het dankzij getuigenverklaringen vast dat de man wel degelijk heeft geschoten.

Het 35-jarige slachtoffer eiste een kleine zeven ton schadevergoeding van de verdachte, vooral wegens het missen van inkomsten als kickbokser. De rechtbank heeft slechts ruim 40 duizend euro toegekend.