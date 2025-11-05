TV-serie over excessen bij Vindicat

Foto: Joris van Tweel

Het tv-programma ‘Medialogica Ontleedt’ besteedt in november aandacht aan de Groningse studentenvereniging Vindicat, onder het motto ‘Vindicat, altijd wat?’

Een kleine greep uit de verhalen die het journaal de afgelopen tien jaar over Vindicat heeft gebracht: bangalijsten, het slopen van hotelkamers en het brandmerken van leden. Door deze voortdurende stroom berichten lijkt er geen einde te komen aan het grensoverschrijdende gedrag. De vraag is of dit klopt. Is Vindicat nog altijd dat bolwerk van excessen, of leggen de media er te veel een vergrootglas op?

In ‘Medialogica Ontleedt’ vertelt een voormalige Vindicat-studente voor het eerst haar verhaal. Zij stond in 2016 op een online verspreide ‘bangalijst’ van eerstejaars studentes. Daarin viel van alles te lezen over hun uiterlijk en seksuele prestaties. Zij en ook anderen op de lijst zien het in eerste instantie als iets onschuldigs, als een ‘mooie-meidenlijst’. Pas als landelijke media uitgebreid over de lijst berichten, ondervinden zij overlast. ‘Dat was heel erg,’ zegt ze.

Mede door het incident trekt de RUG de subsidie voor Vindicat in en wordt een traject gestart waarin andere verenigingen aan meer sociale veiligheid moeten werken. In de jaren daarop komt de vereniging vaker negatief in het nieuws: eerstejaars zouden gebrandmerkt worden en hotelkamers en restaurants zouden worden gesloopt.

In twee afleveringen ontleedt Medialogica de beeldvorming rondom de vereniging. Er zijn interviews met de huidige Vindicat-voorzitter Wiebe Kaak, Willem Groeneveld van nieuwsplatform Sikkom, rector magnificus Jacquelien Scherpen, hoogleraar sociale psychologie Tom Postmes sociaal wetenschapper Linda Duits.

De eerste uitzending van ‘Medialogica Ontleedt’ is maandag 10 november te zien bij HUMAN, op NPO Start en Youtube.