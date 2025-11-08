Totale off-day voor Donar in Leiden

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft zaterdagavond een gevoelige nederlaag geleden in Leiden tegen ZZ Leiden, dat vlak boven Donar stond op de ranglijst. Het werd maar liefst 101-72.

Alleen de openingsfase was duidelijk voor de Groninger basketballers. Via 4-11 werd het 9-17, waarna de thuisploeg sterk terugkwam, tot 19-19. In de slotseconden bracht Dane Erikstrup met twee rake vrije worpen de tussenstand na 10 minuten op 19-21. Het tweede kwart werd een drama voor Donar. Bijna niets lukte, terwijl de Leidenaren maar liefst 31 punten maakte. De ruststand was 50-31.

Na rust lukte het Donar niet om ook maar iets terug te komen. Sterker nog: Leiden liep steeds verder uit. Na drie kwarten was de stand 78-53, en in de slotseconde van het laatste kwart doorbrak uitblinker Tyreek Scott-Grayson de 100-puntengrens nog.

Topscorers bij Donar waren Dane Erikstrup met 10 punten en Austin Luke en Malik Miller met beiden 10 punten. Bij ZZ Leiden was Tyreek Scott-Grayson topscorer met 33 punten.

Komende dinsdag speelt Donar een thuiswedstrijd tegen Stella Artois Leuven Bears.