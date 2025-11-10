‘Toelatingsbeleid houdt huisartsentekort in Groningen in stand’

Foto: Cottonbro Studio via Pexels

Groningen kampt met een groot tekort aan huisartsen, en dat probleem begint al bij de universiteit. Uit onderzoek van het UMC Utrecht blijkt dat het noorden de afgelopen 25 jaar veel minder geneeskundestudenten afleverde dan de rest van Nederland. Onderzoeker Lianne Mulder roept daarom op om studenten uit tekortregio’s voorrang te geven bij toelating tot geneeskunde.

Universiteiten kijken niet naar de herkomst van kandidaten of naar de kans dat ze later terugkeren naar hun eigen regio. Volgens Mulder houdt dat soort toelatingsbeleid de tekorten in stand: “Want wie nooit de kans krijgt om geneeskunde te studeren, kan later ook geen huisarts worden.”

Het onderzoek laat grote regionale verschillen zien in het aantal studenten dat uiteindelijk huisarts wordt. In sommige gebieden stroomde slechts zestien procent van de studenten uiteindelijk door als huisarts, terwijl dat in andere regio’s bijna veertig procent was. Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland vallen al 25 jaar achter op het aantal afgestudeerde geneeskundestudenten.

Mulder pleit daarom voor een strategie zoals in Duitsland, Canada en Australië. Daar hebben studenten uit tekortregio’s een hogere kans op toelating of zelfs een gegarandeerde plek als ze later in hun regio gaan werken. “Door gerichte selectie investeren we in toekomstige artsen op de plekken waar ze het hardst nodig zijn”, zegt Mulder. “Iedereen in Groningen verdient een vaste huisarts.”