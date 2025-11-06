Toekomst centraal tijdens Promotiedagen in Martiniplaza

Martiniplaza stond deze week volledig in het teken van de Promotiedagen.

Meer dan 450 bedrijven uit Noord-Nederland kwamen samen om hun producten, diensten en ideeën te presenteren. Al 38 jaar is het evenement dè plek waar het noordelijke bedrijfsleven elkaar ontmoet, inspireert en samenwerkt.

Het thema van dit jaar was Toekomstmakers. Bezoekers konden deelnemen aan tientallen sessies over onderwerpen als kunstmatige intelligentie, duurzame innovatie en de toekomst van werk. Daarmee stond niet alleen netwerken centraal, maar vooral het vooruitkijken.

Naast de vele stands en ontmoetingen was er ook ruimte voor bijzondere activiteiten. Zo streden studenten van de Hanzehogeschool en Noorderpoort om de titel van het beste ‘Broodje Grunn’, waarbij lokale producten en creativiteit de hoofdrol speelden.