TKB kansloos in broedertwist tegen Groen Geel; Gorecht boekt late zege

Groen Geel was te sterk voor The Knickerbockers (Foto Martijn Minnema)

The Knickerbockers kon in de topper tegen Groen Geel geen potten breken, de koploper boekte een makkelijke 4-1 zege. In de tweede klasse won Gorecht van GVAV Rapiditas. Lycurgus is het na de periodetitel winst kwijt en Mamio stoomt op.

2J

Gorecht kreeg het in de gemeentelijke derby tegen GVAV Rapiditas niet kado. De hekkensluiter maakte het de nummer drie erg lastig en capituleerde pas in de slotfase. Na een 0-0 ruststand zette Berend Rondhuis Gorecht 8 minuten na rust op voorsprong, tien minuten later was het alweer gelijk. Vier minuten voor tijd maakte Robin Zuidema er 2-1 van en in de slotminuut besliste Bob Poorta het duel met de 3-1. Gorecht is derde op 5 punten van koploper Achilles 1984. GVAV staat laatste.

3R

The Knickerbockers (derde) tegen Groen Geel (koploper) is een topper en ook een (vriendelijk) beladen duel. Een topper was het slechts op papier want de studenten konden weinig klaarmaken tegen de afgestudeerde Groen Gelen.

De koploper gaf vrijwel niks weg en heeft met Rob van der Leij bovendien een topspits. Die besliste de wedstrijd voor rust met twee treffers vlot achter elkaar. Na 23 minuten strafte hij een fout in de TKB defensie af en twee minuten later schoot hij bij de tweede paal de 0-2 binnen.

The Knickerbockers kwam voor rust niet verder dan een boogbal die uit de bovenhoek getikt werd, verder konden ze de Groen Geel defensie niet verontrusten.

Een kwartier na rust was het pleit definitief beslecht, Luke Millar scoorde 0-3 en daarmee verdween het laatste beetje spanning uit de wedstrijd. Kort voor tijd kwam TKB via Quinten Middel op 1-3, in de laatste seconde van de wedstrijd maakte Rob van der Leij er met zijn derde 1-4 van.

Het gat tussen TKB en Groen Geel is daardoor 8 punten geworden, Wildervank is tweede met vier punten minder dan koploper Groen Geel.

Omlandia staat zesde na een 1-1 gelijkspel bij nummer 11 Helpman. Be Quick is tiende na een 2-0 nederlaag bij Veendam 1894. VV Groningen is hekkensluiter, het verloor thuis met 0-6 van NEC Delfzijl en doordat Hoogezand van Appingedam won is VV Groningen nu laatste.

4E

Lycurgus verloor op eigen veld de derby tegen Lewenborg met 0-2 en ziet de achterstand op koploper SIOS daarmee oplopen tot 5 punten. Lewenborg is derde op 1 punt van Lycurgus. Andress Atema en Armando Kremer bezorgden Lewenborg binnen het half uur een 0-2 voorsprong.

HFC’15 won met 2-1 van de Heracliden en staat vijfde. Mamio boekte zijn derde zege op rij (en hield in al die wedstrijden de nul), het versloeg Noordwolde op de Parrel met 4-0. Mamio is zevende. Eén plek boven Oosterparkers dat achtste staat nadat het thuis 1-1 speelde tegen Middelstum.

5F

Hier wordt de top 3 gevormd door drie clubs uit de gemeente Groningen. Amicitia is koploper (22 uit 9), het versloeg Nieuw Roden met 2-0, Haren staat tweede (19 uit 7) na een 1-2 zege bij GRC zat. en op plek drie staat DIO (19 uit 6). DIO won thuis door twee late goals met 3-2 van Blauw Geel 15.