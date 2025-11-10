Tientallen Groninger musea exposeren eind november in Niemeyer

Foto via Erfgoed in Groningen

Delen van de collecties van tientallen Groningse musea zijn binnenkort te bewonderen. In Niemeyer opent op 21 november de gezamenlijke tentoonstelling Collectie Groningen: Offline om de vernieuwde website collectiegroningen.nl te vieren, waar de collecties van musea uit de provincie online te zien zijn.

Musea uit de hele provincie hebben hun collecties de afgelopen jaren digitaal beschikbaar gemaakt via de website: schilderijen, archeologische vondsten, gebruiksvoorwerpen en andere objecten die belangrijk zijn voor de geschiedenis van de provincie. Bezoekers kunnen straks online duizenden objecten bekijken en meer leren over het erfgoed van Groningen.

Met de tentoonstelling Collectie Groningen: Offline tonen bijna alle deelnemende musea bijzondere objecten uit hun collectie. “We tonen objecten die niet altijd in de spotlight staan, maar die iets bijzonders vertellen over wie we zijn en hoe we naar Groningen kijken”, aldus curator Nina van den Broek van Erfgoed in Groningen.

Collectie Groningen: Offline opent op 21 november, tijdens de Dag van de Digitalisering, en is daarna op woensdag, donderdag en vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur te bezoeken in Niemeyer. Dat kan tot en met 12 december, volledig gratis.