Thesinge en Garmerwolde verwelkomen Sinterklaas: “Elke keer is het weer spannend”

Foto: Annelies Hofstede

Sinterklaas is zaterdag ook in Thesinge en Garmerwolde gearriveerd. Volgens Willeke Ridder, organisator van de intocht, verliep de dag goed, maar was het tot het laatste moment wel spannend of alles logistiek goed zou komen.

Willeke, de intocht in Thesinge ging de afgelopen jaren gepaard met onverwachte transportproblemen. Hadden jullie als organisatie dit keer wel een zorgeloze intocht?

“Haha, helaas. Bij ons is altijd de vraag hoe Sinterklaas naar het dorp zal komen. Vorig jaar bleek dit in een lesauto te zijn. Dit keer bleek Sinterklaas zich in een weiland te bevinden. De Goedheiligman is natuurlijk heel oud, dus er moest hulp aan te pas komen om hem naar het dorp te krijgen. Een boer met een trekker schoot te hulp. Met vereende krachten lukte het om Sinterklaas in de trekker te krijgen en eenmaal in het dorp waren dezelfde krachten nodig om Sinterklaas weer veilig op de grond te krijgen.”

Maar het kwam dus goed!

“Jazeker. Het begin was spannend, maar al snel zagen de kinderen dat het allemaal goed ging komen. We organiseren de intocht voor zowel Thesinge als Garmerwolde en wat ons opviel was dat er veel kinderen aanwezig waren. Op een kruispunt in het dorp werd Sinterklaas afgezet. Daar nam Sinterklaas alle tijd om de kinderen gedag te zeggen, een handje te geven en werden er pepernoten uitgedeeld. Ondertussen stond er een fanfarekorps klaar waarmee er een rondtocht door het dorp is gemaakt.”

Daarna gingen jullie naar de kerk hè?

“Dat klopt. Door omstandigheden konden we dit keer niet terecht in het dorpshuis, maar werden de festiviteiten gehouden in de kerk. Van tevoren was de vraag: hoe gaan we dat doen? Bijvoorbeeld met de versiering en waar plaatsen we de kinderen. Maar eigenlijk bleek dat heel goed te kunnen. Sinterklaas kwam op het podium te zitten en de kinderen kwamen daar heel dichtbij te zitten. Daardoor ontstond er een hele mooie, intieme sfeer. Ook voor de ouders en opa’s en oma’s was er genoeg plek. De kinderen hebben overigens wel flink hun best moeten doen om Sinterklaas in de kerk te krijgen. Ze moesten met flink wat volume ‘Sinterklaasje kom maar binnen’ zingen. Dit ging goed, want weldra kwam de Goedheiligman de kerk binnen.”

Verliep het programma in de kerk zonder problemen?

“Nou. Eén van de pieten had last van de darmen. Hij moest naar het toilet. Maar door omstandigheden kwam de ‘grote boodschap’ terecht in de zak met strooigoed. Je begrijpt dat Sinterklaas toen even in moest grijpen om het voor iedereen netjes en fatsoenlijk te houden. Uiteindelijk kwam dus alles goed, waarbij er met de pieten nog gedanst is op discomuziek. Het feest werd afgesloten met de mededeling van Sinterklaas dat iedereen vanavond zijn schoentje mag zetten. Dus ik denk dat Sinterklaas het vannacht heel druk krijgt!”

Dit is niet het enige dat jullie aanbieden hè?

“Dat klopt. Wat ik al zei, we organiseren dit voor Thesinge en Garmerwolde. In Thesinge staat tijdens de Sinterklaasperiode altijd een brievenbus waar kinderen een mooie tekening of verlanglijstje in kunnen doen. Dit jaar staat deze brievenbus ook in Garmerwolde. Eén van de pieten komt dagelijks de brievenbus legen, zodat kinderen rechtstreeks met Sinterklaas kunnen communiceren. Volgende week organiseren we daarnaast een meet & greet, waarbij kinderen in een wat rustigere setting bij Sinterklaas op bezoek kunnen komen om met hem te praten. En wat Sinterklaas en de pieten ook doen is dat ze na de intocht bij mensen in de dorpen langs gaan die niet zo’n leuk jaar hebben. Met wat lekkers wordt hun een hart onder de riem gestoken.”