Textielhub presenteert Green Friday

De Textielhub viert vrijdag 28 november geen Black Friday, maar Green Friday. Dit als duurzaam antwoord op het evenement waarbij ondernemers flinke kortingen aanbieden.

Green Friday presenteert een inspirerende middag vol duurzaamheid, creativiteit en verbinding. Belangstellenden kunnen meedoen aan een masterclass en workshops. Ze kunnen ook kleding ruilen en aan een veiling meedoen. De opbrengsten van de veiling gaan naar Kledingbank Maxima. De workshops gaan onder meer over kleding restylen, hergebruiken en repareren.

Green Friday is een samenwerking tussen Alfa-college, G-Rond, Noorderpoort Kunst & Multimedia, SDG House Groningen en Textielhub Groningen. De Textielhub bevindt zich aan de Energieweg 17. Green Friday duurt van 13.00 uur tot 17.00 uur. De toegang is gratis, maar voor de masterclass en workshops moet je je aanmelden. Dat kan via de website textielhubgroningen.nl