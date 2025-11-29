Tevredenheid bij PKC ’83 na punt tegen ASZV

Foto: Andor Heij. PKC'83 - AZSV

PKC ’83 heeft zaterdag een punt over gehouden aan de thuiswedstrijd tegen AZSV: 0-0. De Groningers mochten het meest tevreden zijn met het gelijkspel.

Nou was het ook niet zo dat de hoger geklasseerde gasten uit het Gelderse Aalten kans op kans stapelden. De Achterhoekers hadden wel een veldoverwicht. Na een kleine tien minuten moest PKC doelman Swen Bakker ingrijpen op een schot van Bohdy van Hal. Vlak voor rust knalde Rutger Ebbers van AZSV net naast. PKC wist niks te creëren.

Eerste kans

Na rust was het spelbeeld hezelfde. AZSV was veel aan de bal met twee kansen voor Steffen IJzereef die naast gingen. Tussen beide mogelijkheden door kreeg PKC de eerste echte kans, maar Willem Bel stuitte op AZSV doelman Guus Vaags.

In de slotfase drong PKC nog even aan, maar de bal viel steeds niet goed en Wesley Walstra schoot hoog over. Bakker hield de nul voor de Groningers door een inzet van Quinn Vervelde in twee instanties tot corner te verwerken.

Tevreden

“Het was voor de neutrale toeschouwer geen leuke wedstrijd vanmiddag”, stelde PKC ’83 trainer Ron de Boer terecht vast. “Over de hele wedstrijd gezien zijn wij tevreden met een punt. We wisten weinig kansen te creëren, van beide kanten trouwens niet. In de eindfase moesten er meer voorzetten komen op Rob Schokker, met Kevin Bakels eronder en dat je zo meer die zestien in gaat kruipen. Maar dan zijn de voorzetten net onvoldoende, niet scherp genoeg en ook was de eindpass onvoldoende. Maar gelukkig verlies je de wedstrijd niet”.

PKC ’83 zakte naar de tiende plaats in de vierde divisie D met 17 punten uit 11 wedstrijden.

PKC ’83 – AZSV 0-0. Scheidsrechter: Frank de Winter. Toeschouwers: 200.