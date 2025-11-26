Tentoonstelling ‘Wie schrijft geschiedenis’ laat bezoekers meedenken over nieuw Museum aan de A

Wie bepaalt hoe de geschiedenis wordt verteld? Die vraag staat centraal in de nieuwe tentoonstelling Wie schrijft geschiedenis?, die vanaf nu te zien is in het Groninger Museum. De expositie is ontwikkeld door Museum aan de A, dat de komende tijd wordt verbouwd en daarom tijdelijk uitwijkt naar het Groninger Museum.

Tijdens de expositie worden de bezoekers meegenomen in de dillema’s die horen bij het vertellen van geschiedenis: welke verhalen krijgen een plek, vanuit welk perspectief vertel je ze, en welke voorwerpen vertellen deze verhalen het beste? Bezoekers kunnen bovendien actief meedenken en hun ideeën delen. Directeur van het Museum aan de A, Nicolette Bartelink, wil in gesprek gaan met de bezoekers: “Iedereen mag opschrijven wat hij of zij graag terug zou willen zien.”

Op die manier kunnen inwoners van Groningen straks meepraten over hoe het nieuwe Museum aan de A wordt vormgegeven.