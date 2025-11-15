Ten Boer reikt dorpsvlaggen uit: “We krijgen hele leuke reacties”

De vlag werd in september gepresenteerd. Foto: Dorpsbelangen Ten Boer

In het dorpshuis in Ten Boer is zaterdag de dorpsvlag uitgereikt aan leden van Dorpsbelangen. Voorzitter Freek van der Ploeg vertelt dat er nog een tweede uitreikmoment gaat komen voor de resterende vlaggen.

Freek, wat hebben jullie vandaag precies gedaan?

“Sinds ongeveer twee maanden heeft Ten Boer haar eigen dorpsvlag. Leden van Dorpsbelangen konden deze vandaag tussen 10.00 en 14.00 uur ophalen in het dorpshuis aan de Sportlaan. We kunnen terugkijken op een hele gezellige dag waarbij er veel vlaggen zijn opgehaald. We hadden ongeveer zeshonderd vlaggen besteld en daarvan is ongeveer de helft opgehaald. We hadden twee varianten: de kleine vlag en een grotere vlag. De kleine vlag gebruik je voor de vlaggenstok aan de gevel, de grote vlag kun je in een vlaggenmast hangen. Van die laatste hebben we wat te weinig besteld.”

Jullie dorpsvlag werd twee maanden geleden gepresenteerd hè?

“Dat klopt. In september hadden we onze ‘Feest- en Lichtweek’. Voorafgaand aan de Taptoe op het sportveld vond de presentatie plaats van de nieuwe dorpsvlag. In het begin van dit jaar hebben aan inwoners gevraagd om een vlag te ontwerpen. Vervolgens kon daar op gestemd worden. Enkele honderden mensen brachten een stem uit, waarbij een ontwerp van Jorrit de winnende werd. Wat zien we op de vlag? We zien de beide molens: de Widde Meuln en zaagmolen Bovenrijge. We zien ook het Koopmansplein, het winkelcentrum in het dorp. De blauwe lijnen staan voor het Damsterdiep, het diep dat het dorp doormidden snijdt. De gele kleur staat voor de Boltbrug: waar het water scheidt, verbindt de Boltbrug.”

Kan iedereen de vlag krijgen?

“Nee. We hebben gezegd: leden van Dorpsbelangen krijgen de vlag gratis. Vandaag waren er bijvoorbeeld mensen die vroegen, als we nu lid worden, krijgen we dan de vlag gratis? Ja, hebben we gezegd. Dus deze dag heeft acht nieuwe leden opgeleverd. Daar zijn we blij mee. Hoe meer leden we hebben, hoe groter ons mandaat is. Maar ook hoe meer financiële ruimte we hebben en hoe groter de mogelijkheden worden. Mensen die niet lid zijn, maar die de vlag wel willen hebben, die betalen er een bedrag voor.”

Wat vinden mensen van de vlag?

“Over het algemeen zijn de reacties heel positief. Eén persoon liet vandaag weten de vlag niet mooi te vinden, maar wilde er wel eentje hebben. Maar over het algemeen is de waardering heel groot. Sterker nog: toen ik zojuist naar huis reed, zag ik op verschillende plekken de vlag al wapperen. Dat is natuurlijk geweldig. Volgende week hopen we Sinterklaas te kunnen verwelkomen in Ten Boer. Hopelijk zal dan op nog veel meer plekken de vlag wapperen. En het is inderdaad zo dat niet alle vlaggen vandaag zijn opgehaald. Daarom komt er nog een tweede dag waarbij ze opgehaald kunnen worden. Hier gaan we onze inwoners nog over informeren.”