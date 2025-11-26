Temperatuur stijgt naar dubbele cijfers, kans op lichte neerslag blijft

Foto: Joris van Tweel

De temperatuur loopt de komende dagen op naar dubbele cijfers, maar van echt fris en helder weer is geen sprake. Onder een grijs wolkendek blijft er lokaal kans op wat lichte regen.

Door Johan Kamphuis

Het is donderdag overwegend bewolkt en valt er soms lichte regen of motregen. Het wordt 7 graden bij een matige zuidwestenwind. In de nacht naar vrijdag volgt meer regen en blijft de temperatuur rond 7 graden schommelen.

Vrijdag is er opnieuw veel bewolking, met in de loop van de dag hier en daar wat zon. Het is zacht met 10 graden en de zuidwestenwind is matig.

Tijdens het weekend is het vaak droog, maar vooral op zondag valt er af en toe een bui. Het zachte houdt weer aan, al kan het zondag wat frisser worden.

De nieuwe week zacht en kletsnat? Lees het op de weerpagina of luister naar het weerbericht om 8 uur tijdens de OOG Ochtendshow.