Tegenstanders Skaeve Huse vangen bot bij rechter, geen streep door huisvesting voor probleemdoelgroep

Er gaat voorlopig geen streep door de bouw van de Skaeve Huse aan Harkstede. De rechtbank in Stad besloot dinsdag dat het project niet hoeft te worden stilgelegd, ondanks een lopende zaak van buurtbewoners die zich verzetten tegen de komst van de woningen.

De gemeente Groningen en Lefier willen (samen met VNN, WerkPro, Leger des Heils, Terwille, Limor en Wender) negen mensen die psychiatrische of justitiële problemen hebben of verslaafd zijn geweest huisvesten in woonunits aan de Hoofdweg 143A in Harkstede. Voor deze groep wordt vaak geen plek gevonden in een gewone woonwijk. De tien kleine woonunits (waarvan één bedoeld is voor een beheerder) zijn inmiddels geplaatst en volgende maand moeten de eerste bewoners hun intrek nemen in de woningen, die tien jaar mogen blijven staan.

De komst van de Skaeve Huse zorgt al langere tijd voor onrust in Harkstede. Buurtbewoners vinden de locatie ongeschikt en denken dat de veiligheid en leefbaarheid van het dorp in het gedrang komen. Volgens de vereniging komt de gemeente afspraken niet na en is er te weinig rekening gehouden met omwonenden. Ook wijzen tegenstanders op het gebruik van bestrijdingsmiddelen op een naastgelegen landbouwperceel. Verder vinden zij dat het project te dicht op de woonwijk ligt en dat er onvoldoende aandacht is voor het beheer van de toekomstige bewoners.

Maar volgens de rechter heeft de gemeente de locatie zorgvuldig gekozen en mocht zij afwijken van het bestemmingsplan, omdat het om tijdelijke woningen gaat die na tien jaar weer kunnen verdwijnen. Ook vindt de rechtbank dat de alternatieve locaties (aan de Friesestraatweg, de Zuiderweg en de Campinglaan) die omwonenden aandragen niet duidelijk beter zijn. Zorgen over veiligheid en overlast geven volgens de rechter geen reden om de bouw stil te leggen, omdat er afspraken zijn gemaakt over beheer en begeleiding. Ook vormt het project volgens de rechtbank geen probleem voor het toekomstige ontwerp van de ontsluitingsweg.

Daarom mag de bouw worden afgerond en zullen de eerste bewoners waarschijnlijk volgende maand hun intrek nemen. Pas begin volgend jaar gaat de rechtbank de zaak tegen de komst van de Skaeve Huse inhoudelijk behandelen.