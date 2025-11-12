Stadjer (25) krijgt taakstraf voor huiselijk geweld tegen vriendin

Een 25-jarige man uit Groningen is door de rechtbank veroordeeld voor huiselijk geweld tegen zijn vriendin. Volgens DvhN vond het geweld mei van dit jaar plaats in de woning van het stel.

De Groninger kreeg een taakstraf opgelegd van honderd uur (waarvan 40 uur voorwaardelijk) en een contactverbod van vijf jaar, omdat de rechtbank vindt dat het geweld disproportioneel was.

De Stadjer kwam halverwege mei ruziënd thuis van een feestje, samen met zijn vriendin. Tijdens de ruzie duwde en schopte hij haar en kneep hij kort in haar keel. Het slachtoffer kreeg hulp van een buurvrouw, waarna de politie werd ingeschakeld.

De verdachte gaf toe zich schuldig te hebben gemaakt aan het geweld, betuigde spijt in de rechtszaal en volgt nu therapie om zijn emoties te reguleren.