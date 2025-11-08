Sunnemeerten Parade verlicht de binnenstad

Foto: Erick Bakker

Deze zaterdag is het hoogtepunt van de Sint Martinusdagen. Vanaf 16.30 uur trok een grote optocht door de binnenstad.

De optocht werd gevormd door Sint Martinus te paard, Romeinse soldaten, een showband, versierde bakfietsen, kinderen met lampionnen en deelnemers van een wandeling over het Pronkjewailpad: de Camino Groningen.

Zaterdagavond trekt de Sunnemeerten Parade door de stad. De stoet met lichtsculpturen van wilgentenen en rijstpapier wordt begeleid door muziek en feestelijke optredens. Aan de sculpturen is gewerkt in diverse werkplaatsen. In totaal lopen naar verwachting 600 tot 900 mensen mee. De optocht en parade maken deel uit van de jaarlijkse Sint Martinusdagen. De hulp aan minderbedeelden staat hierin centraal.

Een week geleden werd op de Vismarkt en op basisscholen al een groot aantal voederbieten uitgedeeld. De mooiste lampionnen vielen deze zaterdag in de prijzen tijdens de lampionnenwedstrijd bij de Martinikerk. Daar vindt maandag de jaarlijkse benefietmaaltijd plaats. De opbrengst gaat naar organisaties rond Groningse dak- en thuislozen. Dak- en thuislozen kunnen zelf een dag later een hapje en een drankje nuttigen in het schip van de Martinikerk.

Aanstaande maandag staat in het teken van inzamelingen voor dak- en thuislozen. Er worden jassen en dekens verzameld die verdeeld worden via lokale hulporganisaties. Later op de dag is er de Sint Martinusvesper en ‘s avonds de voorstelling ‘Forget to remember’, met verhalen uit het koloniale en slavernijverleden, verteld vanuit het perspectief van vrouwen van kleur. En natuurlijk lopen die avond duizenden schoolkinderen met hun verlichte lampions langs huizen en winkels om liedjes te zingen en lekkers te verzamelen.