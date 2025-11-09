Succesvolle Sunnemeerten Parade brengt Groningen samen: “Volgend jaar komt er een vervolg” (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

De Sunnemeerten Parade die zaterdag voor het eerst in Groningen werd gehouden, heeft duizenden bezoekers getrokken. De organisatie laat zondag weten verrast te zijn door het grote succes en is inmiddels al bezig om er volgend jaar een vervolg aan te geven.

“We waren en we zijn nog steeds verbouwereerd”, vertelt Hannelore Duynstee, die samen met Karel Buskes het initiatief tot de parade nam. “De optocht begon gisteren op de Ossenmarkt. Tegen Karel zei ik op een gegeven moment, laat ons alvast naar de Oude Kijk in ’t Jatbrug lopen. Zodat we een indruk kunnen krijgen hoe het eruitziet en hoe erop gereageerd werd. We liepen over het Lopende Diep en we zagen al die mensen rijendik langs de kant staan wachten. We hoopten dat het een succes zou worden, maar het werd veel meer dan dat. In Utrecht organiseren ze dit al veertien jaar. We dachten dat we een aantal jaren nodig zouden hebben om op dat niveau te komen, maar we zaten daar gisteren al op. Echt verbluffend.”

De Sunnemeerten Parade is een optocht van lichtsculpturen, gemaakt van rijstpapier en wilgentenen, ontworpen en gebouwd door inwoners van de gemeente. “Het was van hoge kwaliteit. Er zijn zulke mooie dingen gemaakt. We kregen wel de vraag of er misschien bij een volgende editie wat meer variatie aangebracht kan worden: nu bestond de parade in zijn geheel uit witte sculpturen. Maar juist dat vinden we belangrijk: dat het eensgezindheid uitstraalt. In totaal deden er zo’n 650 deelnemers mee. Er waren hele jonge deelnemers, maar ook oudere deelnemers. En dat zag je ook langs de kant. Ik heb mensen zien staan waarvan ik vermoed dat zij bijvoorbeeld nooit een Noorderzon Festival zouden bezoeken: maar hier stonden ze te kijken en te genieten. En dat is precies wat wij als organisatie wilden: dat we met dit evenement iedereen, alle lagen van de bevolking, bij elkaar zouden krijgen. Dat iedereen erbij hoort, ongeacht wie je bent of wat je achtergrond is.”

Bij de parade werd er een route door de stad gelopen. Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen Burgemeester Roelien Kamminga (VVD) en kinderburgemeester Biene zetten de parade in beweging. Foto: Rieks Oijnhausen

Volgend jaar tweede editie

Op de vraag of Groningen dit weekend dichter naar elkaar toe is gekropen, zegt Duynstee: “Op het moment van de parade wel. Maar of dit zich ook vast gaat houden? Iedereen genoot gisteren van het licht, van de sculpturen. Even op dat moment was er niets anders, waren er geen problemen.” Voor de organisatie is het ook aanleiding om aan de slag te gaan met een vervolg: “We hebben de tweede editie inmiddels aangemeld bij de gemeente: deze zal plaatsvinden op 7 november. Wij denken dat er een nieuwe traditie is geboren in de stad. Wij zien dat het omarmd wordt. Dat merk ik bijvoorbeeld aan alle berichtjes die we sinds gisteravond hebben ontvangen: het is echt ongelofelijk. Fantastisch gewoon.”

“Kinderen waren helemaal overdonderd”

Eén van de deelnemers aan de parade was de Leon van Gelderschool. Docent Elroy van Gramsbergen sluit zich aan bij de woorden van Duynstee: “Van tevoren heb je een bepaalde verwachting, maar we waren helemaal overdonderd. Er was zoveel publiek. Afgelopen weken hebben kinderen op school gewerkt aan verschillende lichtsculpturen. Twee kinderen, die mij normaal de oren van het hoofd praten, hebben gisteren tijdens de optocht helemaal niets gezegd. Het was voor hen zo overweldigend. En dat gold ook voor mezelf. Na een straat gehad te hebben, waar het publiek rijendik stond, dacht ik, in de volgende straat zal het wel rustiger zijn. Maar niets was minder waar. Ook mensen keken vanuit ramen en balkons naar de optocht. Dit was heel bijzonder.”

Van Gramsbergen betreft komt er volgend jaar ook een vervolg: “Als Leon van Gelder zijn we gevraagd om hieraan deel te nemen. Dit past ook heel goed bij onze school: kinderen werken bij ons graag en veel met hun handen. En het heeft ook allerlei andere bijkomende voordelen. Samen ga je werken aan de sculpturen. Er is dus teambuilding nodig. Niet ieder voor zich. En dat zag ik heel mooi terug: kinderen die elkaar gingen helpen om er iets moois van te maken. Dus wat mij betreft komen wij als school volgend jaar weer heel graag terug om ook dan deel te gaan nemen. En om van de mogelijkheid gebruik te maken: ik ben ontzettend trots op mijn leerlingen. Dit was heel leuk.”