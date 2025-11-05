Subsidie voor funderingsherstel in Woltersum met twee jaar verlengd

De gemeente Groningen wil de subsidieregeling voor funderingsproblemen in Woltersum met twee jaar verlengen. Door vertraging in de versterkingsoperatie konden sommige bewoners tot nu toe geen aanvraag doen. Met de verlenging krijgen alle woningeigenaren dezelfde kans om subsidie te krijgen voor onderzoek en herstel van hun fundering.

De gemeenteraad stelde de subsidieregeling vier jaar geleden in, zodat bewoners een deel van de kosten voor funderingsonderzoek en herstel vergoed konden krijgen. Voor onderzoek geldt een maximum van 10.000 euro, voor herstel maximaal 150.000 euro.

Door vertraging bij de versterking van woningen zijn er nog steeds bewoners die hun aanvraag niet op tijd konden doen. In Woltersum spelen twee problemen tegelijk. Sommige huizen moeten worden versterkt vanwege aardbevingsschade. Daarnaast hebben meerdere woningen last van verzakkingen door de slappe veenbodem. Daardoor ontstaan scheuren die niet altijd direct met aardbevingen te maken hebben.

De gemeente vindt het belangrijk dat bewoners hier niet zelf de dupe van worden. Om te voorkomen dat zij geen gebruik kunnen maken van de regeling, stelt het college voor om de vervaldata te verschuiven tot 31 december 2027 voor onderzoek en voor funderingsherstel tot 30 juni 2028.

De regeling wordt goed gebruikt en bewoners waarderen de steun. Door de verlenging kunnen ook de resterende adressen nog gebruikmaken van dezelfde voorwaarden. De verlenging van de regeling kost de gemeente geen extra geld. De subsidie past binnen de bestaande budgetten die eerder door de gemeenteraad zijn vastgesteld.