Studenten vieren ‘Kleinere Faculteiten’ uit zorg over fusieplannen RUG

Foto: Rieks Oijnhausen

Studenten en docenten van drie kleinere faculteiten van de Rijksuniversiteit Groningen kwamen woensdagmiddag bijeen voor het Academiegebouw voor een viering van de kleinere faculteiten. De bijeenkomst werd georganiseerd door studentenvertegenwoordigers van de Faculteit Wijsbegeerte, als reactie op de herstructureringsplannen van het universiteitsbestuur.

Tijdens de bijeenkomst werden korte toespraken gehouden en traden studenten en medewerkers op met poëzie en muziek. De organisatoren willen daarmee laten zien wat volgens hen kenmerkend is voor de kleinere faculteiten. Het College van Bestuur was uitgenodigd en kreeg een blad waarin de zorgen geuit werden.

Het College van Bestuur (CvB) van de RUG onderzoekt een nieuwe organisatievorm, waarbij de Faculteiten Wijsbegeerte, Ruimtelijke Wetenschappen en Religie-, Cultuur- en Maatschappijwetenschappen worden samengevoegd met grotere faculteiten. De medezeggenschapsraden hebben eerder aangegeven dat er weinig steun is voor deze fusievoorstellen en dat hun opmerkingen onvoldoende zijn meegenomen in het proces. Begin oktober besloot het CvB de besluitvorming uit te stellen tot het komende voorjaar.

Ondanks het uitstel maken studenten en medewerkers zich zorgen over de gevolgen van een eventuele fusie. Ze vrezen dat de kwaliteit van onderwijs en onderzoek onder druk kan komen te staan en dat kleine opleidingen mogelijk verdwijnen. Ook wijzen ze op de eigen identiteit en het zelfstandige karakter van de kleinere faculteiten. Zij vinden dat die door een fusie worden aangetast.