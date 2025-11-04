Student & Stad wil dat onveilig kruispunt Visserstraat wordt aangepakt

Foto: Google Maps

De fractie van Student & Stad wil dat de gemeente een onveilig kruispunt bij de Visserstraat aan gaat pakken, nadat omwonenden afgelopen week bij OOG aan de bel trokken over aanhoudende ongelukken en bijna-ongevallen.

“Bewoners hebben anderhalf jaar geleden hier melding van gemaakt, maar er is niets gebeurd”, vertelt raadslid Pablo Vermerris van de partij. “Hierdoor hebben bewoners en gebruikers van het kruispunt nog steeds te maken met onveilige situaties. Wat mijn partij betreft kan dit niet de bedoeling zijn. Daarom willen we van de wethouder weten of deze bereid is om toe te zeggen dat er binnen drie maanden een maatregel komt die het kruispunt veiliger zal maken.”

Het verzoek waar Vermerris naar verwijst is een petitie, die vorig jaar juni bij de gemeente ingediend werd en ondertekend was door vijftig bewoners uit de Visserstraat, Gasthuisstraat en De Laan. De bewoners vroegen om maatregelen om het kruispunt verkeersveiliger te maken. De (bijna-)ongevallen blijven volgens de omwonenden aan de orde van de dag, evenals asociaal rijgedrag van vooral automobilisten, waarvan vooral fietsers het slachtoffer zijn. De situatie wordt verergerd doordat veel automobilisten verbodsborden negeren en gebruik maken van de wegversmalling in de Visserstraat.

De omwonenden laten weten dat het sinds het indienen van de petitie oorverdovend stil is gebleven. Ze spreken van een weinig professionele houding, en de communicatie wordt door hen als ‘ongepast ervaren’. De vragen van Student & Stad worden woensdag behandeld tijdens het Politieke Vragenuur.