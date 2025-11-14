Strijd om periodetitels live te volgen bij OOG Sport

Foto Andor Heij. Helpman - The Knickerbockers

De strijd om de eerste periodetitel staat zaterdag centraal in het radioprogramma OOG Sport. Zowel Groen Geel en Lycurgus kunnen die titel pakken.

In de derde klasse R speelt Groen Geel op de Esserberg tegen Helpman. Bij winst is Groen Geel zeker van de eerste periode. In de vierde klasse E speelt Lycurgus in een rechtstreeks duel tegen concurrent SIOS om de titel. Lycurgus moet winnen, want anders gaat de periode naar Sauwerd.

Er zijn live flitsen van deze wedstrijden net zoals bij The Knickerbockers – NEC Delfzijl in 3R. Naast live verslagen zijn er diverse interviews en gasten in de studio.

Zo is er aandacht voor het vrouwenvoetbal van FC Groningen in de tweede divisie. FC Groningen, dat tweede staat, speelt zaterdagavond in de Euroborg de topper tegen koploper Jong ADO Den Haag. Er zijn al achtduizend kaarten verkocht voor dit duel.

Verder zijn er interviews over de Parkrun Stadspark en het nieuwe evenement Run & DIP in Kardinge. Ook Theo Driessen is aanwezig. Hij praat over de laatste wedstrijd van FC Groningen in het Oosterpark, twintig jaar geleden. De uitzending begint om 15.00 uur.

De voetballiefhebber kan dit weekeinde onder meer in de eerste klasse H terecht bij de derby Oranje Nassau – GRC Groningen en Velocitas – Blauw Wit’34. Velocitas won vorige week de eerste periode. Zondag staat Be Quick – WVV op het programma.