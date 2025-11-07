Stichting met scholen in Haren en Glimmen wil fuseren met koepel in Aa en Hunze

De Quintusschool in Glimmen - Foto via Google Maps - Streetview

Het bestuur van Stichting Baasis, een scholenstichting waar ook de Quintusschool in Glimmen en de Brinkschool en De Wissel in Haren onder vallen, wil fuseren met een gelijksoortige scholenkoepel uit de gemeente Aa en Hunze.

Dat heeft onderwijswethouder Carine Bloemhoff laten weten aan de gemeenteraad. De schoolbesturen kijken positief aan tegen een fusie na een verkennend onderzoek en willen nu formeel verder kijken naar een samenvoeging. Zo willen de schoolbesturen het onderwijs in de regio toekomstbestendig houden.

Scholen in Haren en Glimmen

Onder Stichting Baasis vallen dertien scholen, waarvan de meeste in de gemeente Tynaarlo staan. Drie van de scholen van Baasis staan in de gemeente Groningen: de Quintusschool in Glimmen en de Brinkschool en De Wissel in Haren. In totaal gaan er bijna zevenhonderd leerlingen naar de drie scholen.

Stichting PrimAH heeft twaalf scholen in elf dorpen in de gemeente Aa en Hunze, met groepsgroottes tussen de dertig en driehonderd leerlingen.

‘Meer invloed in de regio’

De schoolbesturen laten weten dat ze met de fusie denken de slagkracht van de twee scholenkoepels te kunnen versterken. De koepels denken met de samenwerking meer invloed te krijgen in de regio.

Maar dat mag niet ten koste gaan van het ‘wij-gevoel en de eigenheid van scholen’, aldus de bestuurders van de scholenkoepels.

Klap op fusie na de zomer

Het vervolgonderzoek richt zich op geldzaken, onderwijs en kwaliteit, personeel en organisatie, ICT en bestuur. De besturen verwachten het onderzoek in de tweede helft van volgend jaar af te ronden.

Als de bestuurders het na het vervolgonderzoek en de verplichte effectrapportage nog steeds eens zijn, zullen de gemeenteraden in de drie betrokken gemeenten (Tynaarlo, Aa en Hunze en Groningen) nog wel akkoord moeten geven op de samenvoeging.