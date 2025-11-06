Wat deed dit stemhokje in winkelcentrum Paddepoel?

Het stemhokje in winkelcentrum Paddepoel

Het leek even vreemd: de verkiezingen zijn voorbij, maar vanmiddag stond er toch echt een stemhokje in winkelcentrum Paddepoel. Alleen was er dit keer geen rood potlood en papier, maar een tablet. Bezoekers konden hun favoriete nummers kiezen voor de Evergreen Top 1000 van NPO Radio 5.

De radiozender trok de afgelopen week door het hele land om zoveel mogelijk stemmen te verzamelen. Na Arnhem en Zwolle was vandaag Groningen aan de beurt. De Evergreen Top 1000 kan gezien worden als het kleine broertje van de Radio 2 Top 2000. Liefhebbers kunnen, net als met de Radio 2 Top 2000, maximaal 35 geliefde liedjes insturen. Uit de meest populaire inzendingen wordt daaruit een lijst gemaakt

Bert Haandrikman (54) werkte in het verleden bij OOG Radio, maar is nu dj bij NPO Radio 5 (Omroep MAX) en tevens een van de vaste stemmen rondom de Evergreen Top 1000. Hij legt uit wat de lijst bijzonder maakt: “De Evergreen Top 1000 is meer verankerd in het verleden. In de Top 2000 hoor je sneller ook nieuwere platen voorbijkomen.”

Volgens Haandrikman is de lijst vooral een manier om herinneringen en verhalen te delen: “Mensen stemmen niet alleen op hun favoriete nummers, maar denken ook terug aan momenten die aan die liedjes verbonden zijn. Dat maakt de Evergreen Top 1000 zo bijzonder.”

“In Groningen stemmen mensen vaak op Ede Staal. Het laat zien dat mensen hun roots niet vergeten en dat regionale muziek nog altijd leeft bij de luisteraars. In mijn radioprogramma wil ik nog wel eens Pé en Rinus draaien, die vorig weekend in Paradiso stonden. Dat doe ik natuurlijk graag”, vertelt Haandrikman.

Online kan er nog tot en met vrijdag worden gestemd via https://npo.nl/luister/stem/evergreen-top-1000. De uiteindelijke Evergreen Top 1000 is te horen van vanaf eind november op NPO Radio 5.