Stel rekent per ongeluk bijna tiendubbele af door fout van kledingzaak

Foto: ING Nederland via Wikimedia Commons

Kledingwinkel Per Lui aan de Waagstraat was sinds maandag dringend op zoek naar een stel, wat op zondag een groot bedrag te veel heeft betaald in de zaak.

Door een misverstand rekende het stel 7.446,85 euro af, terwijl de rekening eigenlijk 746,85 euro had moeten zijn. De winkel wilde het foutieve bedrag zo snel mogelijk terugstorten, maar had geen contactgegevens van de klanten.

“We willen dit zo snel mogelijk rechtzetten”, schrijft de winkel. “We willen aan het stel hun geld terugstorten. Helaas hebben we geen contactgegevens, dus we hopen dat dit bericht hen bereikt.”

De winkel laat aan DvhN en stadsblog Sikkom weten dat het stel inmiddels is getraceerd en het teveel betaalde geld is teruggestort.