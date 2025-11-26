Steeds minder Duitse studenten naar Groningen

De RUG en de Hanze - Foto's: Joris van Tweel

Het aantal Duitse jongeren dat in Groningen gaat studeren loopt hard terug. Dat blijkt uit cijfers van het CBS, die de Ukrant onderzocht heeft.

In het studiejaar 2021/2022 stonden in Groningen bijna 3.000 Duitse studenten ingeschreven. In het studiejaar 2023/24 was dat aantal teruggelopen tot 2.300. Dat komt neer op een daling van bijna 22 procent. Ook in de grensregio’s Twente en Arnhem/Nijmegen liep het aantal Duitse studenten met ruim 20 procent terug.

Het aantal Duitse studenten in Nederland is het grootst in Zuid-Limburg, waar er 4.400 naar een universiteit of hogeschool gaan. In de stad Groningen en omgeving zijn dat er 2.300 duizend, gevolgd door 2.000 in Noord-Limburg, 1.900 in Twente en 1.200 in de omgeving Arnhem/Nijmegen. Buiten het grensgebied is in de regio Amsterdam het aantal Duitse studenten het grootst met 3.000.

Ondanks die daling blijven Duitsers nog altijd de grootste groep internationale studenten in ons land. Vorig jaar ging het om 20 duizend personen. Andersom vertrekken relatief weinig Nederlanders voor hun studie naar Duitsland: vier jaar geleden ging het om minder dan tweeduizend studenten. Ze kiezen vaker voor België (4.000) of het Verenigd Koninkrijk (3600).

Het afnemende aantal Duitse studenten in ons land heeft onder meer te maken met de toenemende concurrentie uit andere landen en door beperkingen van de instroom in Nederland, zoals woningnood en druk op de voorzieningen.