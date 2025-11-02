Stedenband Moermansk schenkt 20.000 euro aan De Sociale Brigade: “Hier kunnen we een ambulance voor kopen”

De Sociale Brigade krijgt 20.000 euro van de Stedenband Groningen-Moermansk. Foto: ingezonden

De Sociale Brigade uit Haren, een organisatie die hulp biedt aan Oekraïne en de Oekraïners, heeft dit weekend ruim € 20.000 ontvangen van de Stedenband Groningen-Moermansk. Een gesprek met Marjo van Dijken van de Stedenband en Willemijn Kemp van de Sociale Brigade.

Marjo, hoe is deze schenking tot stand gekomen?

“De Stedenband Groningen-Moermansk werd vorig jaar december afgesloten. Als je stopt, is het echter niet direct klaar. Dan kom je van alles tegen. Subsidies die je ontvangen hebt, moeten teruggestort worden. Je komt documenten tegen die naar de archieven moeten en er is nog een spaarpot waar 35 jaar lang geld in is gestort. Tijdens de Covid-jaren stonden onze activiteiten op een laag pitje. Zonder dat we daar om hebben gevraagd, bleven mensen doneren. Dus je kunt echt spreken van een leuk bedrag dat zich in deze spaarpot bevond.”

Kun je dan zomaar dit geld uit gaan geven?

“We hebben dit op een nette manier gedaan. We hebben de ideeën voorgelegd aan onze donateurs. Ons voorstel was om geld te doneren aan drie verschillende doelen: namelijk aan de vrije pers, aan een mensenrechtenorganisatie en aan een stichting die zich inzet op het gebied van oorlog en kinderen om de omstandigheden te verbeteren. Daar werd heel positief op gereageerd, wat ons het groene licht gaf om dit verder te ontwikkelen en in gang te zetten.”

Hoe zijn jullie bij De Sociale Brigade terecht gekomen?

“Wij kwamen deze organisatie tegen in een artikel in de media. En we waren het eensgezind over eens dat dit doel heel gepast was. Wij hebben onze stedenband op moeten heffen vanwege de oorlog die Poetin is begonnen. Daarmee is Oekraïne in het centrum van de aandacht komen te staan. Ik heb contact gezocht met Willemijn en ik heb verteld dat we een bedrag van € 20.000 wilden geven. Gistermiddag vond de uitreiking plaats. In Haren hadden ze een heel mooi programma samengesteld met muziek, dans en Oekraïense lekkernijen. Het was fantastisch. Ik heb een meneer ontzettend mooi zien en horen zingen. En er was een duet waarbij een Oekraïense mevrouw ‘Mag Ik Dan Bij Jou’ zong. Dat oversteeg het niveau kippenvel. Deze mevrouw sprak amper Nederlands, maar had ontzettend lang gestudeerd om het zo goed mogelijk te doen. En er waren allemaal dansende kinderen. Echt, het was prachtig.”

Nu was dit niet de enige verrassing hè?

“Dat ze € 20.000 zouden krijgen, dat wisten ze. Maar we hadden nog een geldbedrag. Ik vertelde al dat we geld wilden geven aan drie verschillende organisaties. Bij de vrije pers hebben we geld gegeven aan The Barents Observer, een onafhankelijke krant die in het hoge noorden van Noorwegen opereert en onder meer verslag doet van de ontwikkelingen in Rusland. De mensenrechtenorganisatie die wij geld wilden geven, heeft echter niet gereageerd op onze berichten. We hebben talloze pogingen ondernomen, maar een reactie kwam er niet. Daarop hebben we besloten om het geldbedrag voor hun te verdelen over The Barents Observer en De Sociale Brigade, waardoor laatstgenoemde nog eens € 5.000 extra kreeg.”

Willemijn, even naar jou. Hoe blij ben je?

“Dit is ongelofelijk. Een bedrag van € 20.000 en daar komt nog eens € 5.000 overheen. Dat hadden we nooit zien aankomen. Ik ben het overigens met Marjo eens dat we terugkijken op een hele mooie, gezellige en warme middag. Er is gedanst, gezongen en er zijn leuke gesprekken gevoerd. Bij de toespraken is er ook echt vanuit het hart gesproken. Zowel De Sociale Brigade als de Oekraïners zijn ontzettend dankbaar.”

De vraag is wat er met dit geldbedrag gaat gebeuren…

“Met de € 20.000 gaan we een ambulance kopen. Deze ambulance heeft in Nederland dienst gedaan en is onlangs aangeboden. Omdat we wisten dat we dit bedrag zouden krijgen, zijn we op dat aanbod ingegaan. De hoop is dat er komende week duidelijkheid komt, waarbij we hopen dat we het voertuig donderdag in ons bezit krijgen. Later dit jaar, of begin volgend jaar, gaan we dit voertuig naar Oekraïne brengen. Het zal gebruikt gaan worden om kinderen vanuit het ziekenhuis van Kharkiv te evacueren naar veiliger gebieden. Kharkiv ligt in de buurt van het front, en het is daar niet veilig. Daar komt bij dat het ziekenhuis in deze stad zich wil richten op het verzorgen van gewonde soldaten.”

Is het een volledig ingerichte ambulance?

“Alles wat er in zit, zit er in: een brancard en kastjes. Wat er op dit moment precies ontbreekt, dat weet ik niet. Maar onze bedoeling is om dit specifiek in te gaan richten voor kinderen. Medische hulpmiddelen voor kinderen zijn anders dan die volwassenen gebruiken. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan een kindercatheter of verbandmiddelen. Organisaties of stichtingen die ons hierbij willen helpen, mogen altijd contact met ons opnemen.”

Hebben jullie ook al een idee wat er met de € 5.000 gaat gebeuren?

“Daar gaan we over nadenken. We hebben uiteraard wel ideeën, maar dit willen we eerst in de groep bespreken wat we hiermee kunnen doen. Maar we zijn hoe dan ook superblij en we zijn de Stedenband erg dankbaar. En we kijken terug op een hele mooie en geslaagde middag.”