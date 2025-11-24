Stadspartij wil snel actie tegen diefstallen uit ‘bewaakte’ fietsenstallingen in Stad

De Stadspartij 100% voor Groningen maakt zich zorgen over de veiligheid in bewaakte fietsenstallingen. Aanleiding is berichtgeving in DvhN dat er de laatste tijd veel fietsen uit dit soort gemeentelijke stallingen worden gestolen, zelfs uit stallingen met personeel. De partij wil dat het gemeentebestuur duidelijkheid geeft over de situatie en over de bescherming van bezoekers.

Vooral bij de stalling onder het Forum zouden veel fietsen verdwijnen, maar ook uit andere ‘bewaakte’ stallingen zou flink gestolen worden. Medewerkers zouden de diefstallen soms erkennen, maar niet altijd durven ingrijpen als ze iets verdachts zien, uit angst voor agressie of zelfs wapens bij de dieven. Medewerkers van de stallingen, afkomstig van WerkPro, hebben ook geen toegang tot camerabeelden. Alleen de politie mag die bekijken.

De gemeente bevestigt de signalen en zegt dat beheerders soms wel degelijk ingrijpen bij verdachte situaties en dan ook de politie inschakelen. Tegelijk legt de gemeente uit dat de stallingen niet bedoeld zijn als ‘bewaakte’ opslag, maar als beheerde ruimtes waar personeel vooral toezicht houdt op de orde en bezoekers helpt. De gemeente benadrukt dat zij niet aansprakelijk is bij diefstal of schade aan fietsen.

De Stadspartij wil van het college weten hoe groot het probleem precies is en hoe medewerkers worden ondersteund als zij te maken krijgen met dreigende situaties. Ook vraagt de partij of bezoekers op dit moment kunnen rekenen op voldoende bescherming van hun fiets en welke maatregelen op korte termijn worden genomen om de situatie te verbeteren. Daarnaast wil de partij duidelijkheid over de aansprakelijkheid en over communicatie richting gebruikers.