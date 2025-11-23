Stadspartij vraagt opheldering na amok in dak- en thuislozenopvang Spilsluizen

De opvang aan de Spilsluizen, de avond na de ravage - Foto: Ingezonden

De fractie van Stadspartij 100% voor Groningen vraagt het college om opheldering naar aanleiding van de vernielingen die afgelopen vrijdag werden aangericht in de dagopvang voor dak- en thuislozen aan de Spilsluizen.

Afgelopen vrijdag meldde OOG, op basis van een interne e-mail aan medewerkers en vrijwilligers van de opvang, dat een bezoeker al voor openingstijd naar binnen wilde. Toen de deur dicht bleef, gooide de persoon de ramen van het gebouw in. Daar bleef het niet bij: de dader klom naar binnen, waar op dat moment alleen een schoonmaker aanwezig was, en vernielde het interieur door met meubels en vazen met planten te gooien. De politie werd ingeschakeld en arresteerde de persoon. Vanwege de situatie moest het gebouw de rest van de dag gesloten blijven.

Dit incident roept bij Yaneth Menger van Stadspartij 100% voor Groningen fundamentele vragen op over de continuïteit van de zorg en de veiligheid. “Als het gebouw gesloten bleef, waar konden dak- en thuislozen op deze dag wel terecht?” vraagt Menger zich af. “Het was vrijdag koud en guur weer. En hoe kwamen ze aan eten en drinken wat ze normaliter in de opvang krijgen?”

Menger stelt daarnaast vragen over het preventiebeleid: “Hoe heeft dit incident kunnen gebeuren? Is er geen beveiliging of huismeester aanwezig die juist zulke situaties moet voorkomen?”

De Stadspartij verwacht binnenkort de schriftelijke antwoorden op deze vragen van het college.