Stadspartij 100% voor Groningen kiest Yaneth Menger als lijsttrekker

Yaneth Menger. Foto: ingezonden

Stadspartij 100% voor Groningen presenteert Yaneth Menger als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2026. Menger is fractievoorzitter van de partij.

Als fractievoorzitter staat Menger bekend om haar vasthoudende inzet voor inwoners die vastlopen in regels en loketten. Vooral in het dossier Jeugdbescherming Noord heeft ze de afgelopen periode stevig haar tanden gezet.

Volgens de partij is het tijd voor echte lokale zeggenschap, met besluiten die weer dicht bij de mensen worden genomen. Voorzitter Kandidatencommissie Bram Schmaal: “Yaneth staat dicht bij de mensen en doet wat ze zegt. Daarom hebben wij haar voorgedragen als lijsttrekker. Ze weet te verbinden — in de raad én in de stad — en dat past bij wie Stadspartij 100% voor Groningen wil zijn: supporter van jou.”

Menger benadrukt dat Groningers zichtbare resultaten willen: minder regels, snellere en persoonlijke hulp en een gemeente die luistert én handelt. “We moeten stoppen met denken over mensen en weer beginnen met werken voor mensen,” zegt Menger.

Stadspartij 100% voor Groningen maakt de volledige kandidatenlijst later bekend.