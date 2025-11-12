Stadsbestuur presenteert actieplan veilig uitgaan

Foto Anneloes Struik. Rijen voor de kroeg.

De veiligheid in het nachtleven staat onder druk. De ernst van incidenten neemt toe. De gemeente komt daarom met het actieplan veilig uitgaan.

Ook Groningen heeft te maken met verruwing in het uitgaansleven, sterker dan in vergelijkbare steden. Zo gaat onderzocht worden of boa’s straks breder ingezet kunnen worden en of ze ook in de nachtelijke uren gaan werken en niet tot 22.00 uur. En of ze straks, naast het opsporen strafbare feiten, mensen uit elkaar mogen halen en wegsturen. Verder worden afspraken met de horeca gemaakt over het deurbeleid, het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag en geweld, het schenken van alcohol en het terugdringen van drugshandel en drugsgebruik.

Ook moet er aanbod komen voor jongeren onder 18 jaar die wel in de stad rondhangen, maar nog geen horecazaak in mogen. Omdat de kwaliteit van de openbare ruimte van invloed is op het gedrag en veiligheidsgevoel van mensen, worden de Gelkingestraat, Oosterstraat, Peperstraat en de Gele Loper aangepakt. De gemeente wil ook de exploitatievergunning opnieuw invoeren. Daarmee wil de gemeente criminaliteit en witwassen in de horeca tegengaan.

Volgens de horeca, politie, beveiliging en studentenverenigingen is het gedrag van bezoekers grenzelozer geworden. Dat wordt deels beïnvloed door het gebruik van drugs en alcohol. Bovendien komen er veel daklozen, mensen met onbegrepen gedrag en mensen die zich bezighouden met drugshandel. Uit het onderzoek blijkt dat de ernst van de incidenten is toegenomen en dat de politie steeds vaker zelf geweld moet gebruiken.