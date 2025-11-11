Stadjers vertrekken het vaakst naar de Randstad van heel Nederland

Photo by: Remy de Klein (autodelen.info) via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

Inwoners van de gemeente Groningen verhuisden vorig jaar het vaakst naar de Randstad. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Landelijk gezien vertrokken juist meer mensen uit de Randstad dan ernaartoe.

Per duizend inwoners trokken in 2024 vijf Groningers naar de Randstad. Dat is het hoogste aantal van alle gemeenten in Nederland. Daarmee is Groningen aanvoerder van Nederland in de trek naar de Randstad, samen met andere universiteitssteden als Enschede, Tilburg, Wageningen, Eindhoven en Maastricht. Veel afgestudeerden trekken naar de Randstad om daar te gaan werken.

Daarmee druisen de studentensteden, met Groningen voorop, in tegen de landelijke trend. Bijna 67 duizend mensen verhuisden in 2024 uit de Randstad naar een andere gemeente. Dat zijn er wel tweeduizend minder dan een jaar eerder. Tegelijkertijd verhuisden bijna 53 duizend mensen juist naar de Randstad. Vooral dertigers verlaten de Randstad. Vaak zijn dit stellen, met of zonder kinderen.

De trek uit de Randstad nam tussen 2013 en 2021 sterk toe, mede door grote verschillen in woningprijzen. In Amsterdam steeg de gemiddelde woningprijs in die jaren veel harder dan in andere provincies. Een huis was daar in 2019 gemiddeld ruim twee keer zo duur als in Drenthe. Dat maakte verhuizen naar andere delen van Nederland aantrekkelijker.

Ondanks dat er meer mensen uit de Randstad vertrekken dan ernaartoe verhuizen, groeit de bevolking er nog steeds iets sneller. Dat komt doordat er in de Randstad meer mensen worden geboren en meer immigranten zich er vestigen dan elders in Nederland.