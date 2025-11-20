Stadjer Nicky Schieving van Fit Piggy wint Jonge Ondernemersprijs 2025

Foto: Daniek Snijder

Groningse ondernemer Nicky Schieving van Fit Piggy is de winnaar van de Jonge Ondernemersprijs 2025. Dit werd donderdag bekendgemaakt tijdens de finaleshow in het Drents Museum in Assen.

Elk jaar strijden jonge ondernemers uit Friesland, Groningen en Drenthe om deze felbegeerde award. Aan de prijs zijn verschillende extra’s verbonden, waaronder een exclusieve masterclass ter waarde van € 4.000,-, een adviestraject van NOM, een lidmaatschap van JNO en een advertentiepagina van Mediahuis.

Naast Schieving maakten ook Niels Olivier (TAGGRS) en Martijn Doornbos (LegalMike) kans op de prestigieuze prijs. De winnaar werd geselecteerd door een jury van zakelijke professionals, die hun oordeel baseerden op de videopitch, SharkTank-presentaties, Deloitte-scans en bedrijfsbezoeken. “Terechte winnaar, met veel groeipotentieel. Een pareltje voor het noorden,” aldus Jan-Harmen Akkerman, jurylid van de JOP.