Stadjer krijgt taakstraf en voorwaardelijk cel voor bedreiging en mishandeling ex-partner vanwege erfenis

Een 47-jarige man uit Groningen is donderdag veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van vijf maanden voor het bedreigen en mishandelen van zijn ex-partner. De incidenten zouden onder meer hebben plaatsgevonden vanwege een conflict rond een erfenis.

De Stadjer kreeg verder een contactverbod opgelegd van drie jaar met zijn ex-vriendin. In die periode mag hij ook niet een het dorp Leek komen.

De man bedreigde zijn ex-partner twee jaar geleden op straat en schopte haar tegen het been. In de jaren ervoor stalkte hij zijn ex en bedreigde haar via WhatsApp en telefoontjes. Ook stuurde hij de vrouw bewerkte foto’s met doodshoofden en grafstenen en liet zijn visitekaartje achter op haar auto.

Volgens de rechtbank deed hij dit uit boosheid over de erfenis van zijn vader. Die overleed in 2021 en liet de Stadjer weg uit zijn nalatenschap. De overleden vader zou, nadat de Stadjer en zijn ex uit elkaar gingen, een relatie zijn begonnen met de vrouw.

Eerdere waarschuwingen, een kort geding en een contactverbod weerhielden de man niet om de vrouw te blijven belagen. Daarom vindt de rechtbank dat er hardere maatregelen moeten volgen. De Stadjer werd daarnaast vaker veroordeeld voor onder meer zware mishandeling, bedreiging en wapenbezit.