Stadjer (19) verdacht van poging tot verkrachting in trein

Foto: Nicky Boogaard from Hardinxveld-Giessendam, Netherlands - NS ICMm 'Koploper' storming through Hoevelaken, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=69915287

Een 19-jarige man uit Groningen wordt verdacht van een poging tot verkrachting. De man zou op de zaterdagochtend van 2 augustus jongstleden met geweld hebben geprobeerd om een vrouw te ontdoen van haar kleding en haar vervolgens seksueel te misbruiken.

Dat meldt RTV Drenthe dinsdagochtend.

De 25-jarige vrouw werd na het incident overstuur gevonden door twee conducteurs. Het slachtoffer hield verwondingen aan haar nek, gezicht en buik over aan het incident. De conducteurs stapten daarna op de verdachte af. De man zou hen vervolgens hebben uitgescholden en bedreigd. Een van hen kreeg bovendien een vuistslag tegen het hoofd.

De politie haalde de man vervolgens uit de trein en sloot de Stadjer in. Hij zit sindsdien achter slot en grendel. De verdachte was niet aanwezig bij de korte zitting van dinsdagochtend. Hij wordt nog onderzocht door een psycholoog, die in januari verslag zal doen. Dan pas gaat de zaak verder. De Stadjer moet in de cel blijven tot zijn zaak verder wordt behandeld.