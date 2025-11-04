Stad krijgt met de ‘Spiekerboks’ eigen jeansmerk van gerecycled materiaal

Foto: Annie Postma

Groningen krijgt een eigen spijkerbroek: de Spiekerboks. Het nieuwe kledingmerk is ontwikkeld door Groningen Werkt Circulair en wordt komende vrijdag gepresenteerd tijdens Let’s Gro in het Forum.

De broek is gemaakt van spijkerstof, die voor de helft bestaat uit oude spijkerbroeken uit Stad en voor de helft uit snijafval van biologisch katoen. Samen met Nederlandse makers, waaronder Free Prisoner, Obey, Kleerlijk, Nowtex en studenten van het Alfa College, zijn vijf modellen ontworpen.

Groningse spijkerbroek helemaal gemaakt in West-Europa

Het snijafval wat voor de jeans wordt gebruikt (de ‘helft’ van alle stof in de broek) komt uit een fabriek in België. In Frankrijk staat een fabriek die van de stof van oude spijkerbroeken, ingezameld in Stad, het andere deel van het garen voor de broek produceert. Deze twee bronnen van garen worden vervolgens in Italië gebruikt om de nieuwe ‘Groningse’ spijkerstof te maken. De eerste prototypes van de broek zijn vervolgens bij een bedrijf in Leeuwarden in elkaar gezet.

De spijkerbroeken worden dus niet in Groningen gemaakt, maar de productie van de broeken in West-Europa bespaart volgens Groningen Werkt Circulair wel veel water en CO₂-uitstoot in vergelijking met andere jeansproductie, die vaak onder slechte arbeidsomstandigheden in verre landen gebeurt.

De broeken zijn volgens de bedenkers (Free Prisoner, Obey, Kleerlijk, Nowtex en studenten van het Alfa College in opdracht van Groningen Werk Circulair) daarom slechts een eerste stap richting een volledig lokale jeans. Het doel is om in de toekomst een Spiekerboks te maken die volledig bestaat uit Groningse gerecyclede spijkerbroeken en waarvan ook het ontwerp en de productie in de stad plaatsvinden.

Kopen op bestelling

Tijdens Let’s Gro wordt de Spiekerboks gepresenteerd. Dat gebeurt komende vrijdag van 15.00 tot 15.30 uur op de begane grond van het Forum, bij de publiekstribune. Na de presentatie kunnen de broeken worden besteld. Elke Spiekerboks wordt op bestelling gemaakt en geleverd.