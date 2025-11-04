Staat het geluid van de bus wel hard genoeg? D66 wil opheldering

Foto:P Beeldbank ov-bureau Groningen/Drenthe

Kunnen reizigers met een visuele beperking de bus wel goed horen? De raadsfractie van D66 twijfelt eraan, na klachten van blinde en slechtziende reizigers uit de regio.

Qbuzz gebruikt sinds begin augustus op een aantal buslijnen in Groningen en Drenthe een buitenlijnomroep. Via luidsprekers aan de buitenkant van de bus wordt het lijnnummer en de eindbestemming omgeroepen, zodat reizigers zelf de juiste bus kunnen vinden. Het systeem wordt toegepast bij haltes waar meerdere bussen stoppen en wordt al gebruikt in delen van Zuid-Holland Noord. Qbuzz onderzoekt of het op meer haltes kan worden ingevoerd.

Maar het OV-Consumentenplatform meldt dat het systeem niet altijd goed werkt. Het geluidsniveau is soms te laag, waardoor slechtziende reizigers niet goed kunnen horen bij welke halte ze zijn aangekomen. Het platform heeft hierover meerdere klachten ingediend bij Qbuzz.

Daarom wil D66 komende woensdagmiddag van het gemeentebestuur weten of ze op de hoogte zijn van de situatie en of ze met Qbuzz willen overleggen om de problemen op te lossen.