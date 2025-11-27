Spectaculair transport van transformatoren naar verdeelstation bij Euroborg

Enexis plaatst maandag en dinsdag twee enorme transformatoren op het verdeelstation Hunze naast de Euroborg.

Enexis is verantwoordelijk voor de stroom- en gasvoorziening van Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. Voor de energietransitie wordt het stroomnet fors verzwaard en uitgebreid met nieuwe kabels en meer stations. Voor de uitbreiding van het verdeelstation zijn nieuwe transformatoren nodig. Die komen met een ‘convoi exceptionnel’ uit Duitsland.

Op het verdeelstation wordt de stroom van TenneT overgenomen en vervoerd naar de wijken in de omliggende omgeving. Ook de Euroborg wordt op dit station aangesloten. Dankzij een goede samenwerking met de gemeente mag Enexis voor het transport de weg gebruiken die onder de Europaweg doorgaat.

Het transport arriveert maandag tussen 07.00 en 08.00 uur, via een van de twee rode lijnen op het kaartje. Op het parkeerterrein moet het transport diverse steekbewegingen maken om veilig door de tunnel te kunnen. Via de groene lijn rijdt het transport vervolgens onder de Europaweg door, naar de opstellocatie van de kraan. Die zet vervolgens de transformator op het laadplatform.