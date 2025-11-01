SP wint Duidelijke Taal Prijs voor verkiezingsprogramma: “Mooie troostprijs”

Jimmy Dijk - Foto via SP

De SP heeft zaterdag de Duidelijke Taal Prijs voor haar verkiezingsprogramma in ontvangst mogen nemen. De prijs is een initiatief van Mo-online en werd uitgereikt in het radioprogramma ‘De Taalstaat’ (KRO-NCRV) op NPO Radio 1.

“Dit is een mooie troostprijs”, reageert partijleider Jimmy Dijk. “Ik ben hier heel blij mee.” Mo-online is een platform waar mensen met een verstandelijke beperking in duidelijke taal informatie kunnen vinden over uiteenlopende thema’s. In de aanloop naar de verkiezingen hebben ruim vijftig ervaringsdeskundigen de partijprogramma’s en de websites beoordeeld. Bij die beoordelingen viel op dat veel partijen gebruikmaken van lange zinnen, jargon en moeilijke woorden. Als voorbeelden worden woorden genoemd als: ‘motiequotum’, ‘demografische ontwikkelingen’ en ‘extremistische ideologieën’. Dit zorgt ervoor dat mensen geen goede keuze kunnen maken.

Hoewel de prijs voor het eerst wordt uitgereikt, is het al voor de derde keer dat Mo-online het onderzoek uitvoert. D66 krijgt de prijs voor de meest duidelijke website. De jury legt uit dat de website van de partij heel overzichtelijk is, er zijn duidelijke blokjes, geen overlappende teksten en geen moeilijke woorden. De partij krijgt zeventien van de twintig punten. De SP krijgt dus de prijs voor het meest duidelijke verkiezingsprogramma. Volgens de jury wordt in duidelijke taal uitgelegd wat de plannen zijn. Moeilijke woorden staan in kleur aangegeven, wat het overzichtelijk maakt. Toch ziet de jury nog wel verbetermogelijkheden.

Die ziet Dijk ook: “We houden er bij het schrijven rekening mee dat we het zo toegankelijk mogelijk opstellen. Maar inderdaad, er staan nog zeker moeilijke woorden en lange zinnen in. Mijn partij is veel aanwezig in buurten en wijken, waar we in gesprek gaan met inwoners. Daar horen we dit specifieke onderwerp ook terug. We worden gecorrigeerd door mensen als ze in ons programma moeilijke woorden tegenkomen. Dus ik ben het ermee eens dat het beter kan, maar ik ben wel heel trots dat we deze prijs mogen ontvangen.”