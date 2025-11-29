SP wil doorpakken na Ternaard: ‘Geen nieuwe gasvergunningen op vasteland’

Foto: Gijs Bouman (112 Groningen)

De definitieve stopzetting van de gaswinning onder de Waddenzee bij het Friese Ternaard is voor de SP-fractie aanleiding om het kabinet op te roepen ook de gaskraan op het vasteland definitief dicht te draaien.

Afgelopen vrijdag werd bekend dat de gaswinning onder de Waddenzee niet doorgaat na een deal tussen de Staat en de NAM, waarbij er $163$ miljoen euro betaald zal worden. “Wat een fantastisch nieuws,” reageert SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman. “Actievoeren loont. Maar het is tegelijkertijd ook pijnlijk. Minister Hermans geeft namelijk olie- en gaswinningsbedrijven nog steeds nieuwe vergunningen voor gaswinning op land. Waarom kunnen we het wel voor de Waddenzee stoppen en niet op land? Mijn partij vindt dat het voor beide moet. Er is al een motie, die door ons is ingediend, aangenomen die oproept om geen nieuwe gaswinning bij Warffum te starten. Er zijn daar al zoveel huizen onveilig en die schade hebben.”

Beckerman wil nu doorpakken. “Geen nieuwe gaswinning onder de Waddenzee, maar ook geen nieuwe gaswinning op land. Stop al die vergunningen.” Het Groningenveld werd in april vorig jaar definitief gesloten. Dit betekent dat er uit dit veld geen aardgas meer wordt gewonnen. Echter, er wordt nog wel gas gewonnen uit kleinere velden in de provincie. In Groningen gaat het om zo’n vijftien velden, waaronder die bij Warffum en Bedum. Het veld bij Bedum is een vrij langgerekt veld dat van Baflo tot de noordpunt van de wijk Beijum loopt. Het is op deze kleinere winningslocaties dat de SP nu een verbod op nieuwe vergunningen eist.