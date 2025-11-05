SP en Partij voor het Noorden pleiten voor structureel aanbod buurttaxi’s

Foto: ingezonden / eigen foto

Het is belangrijk om meer eenheid te krijgen in de gemeente qua aanbod van buurttaxi’s vanuit wijken en dorpen. Daar pleiten de SP en Partij voor het Noorden voor. De wethouder zegt het aanbod van buurttaxi’s te willen stimuleren.

Op het Stadhuis wordt woensdag gesproken over de gemeentebegroting voor 2026. Op het gebied van mobiliteit vinden de SP en Partij voor het Noorden dat er meer uniformiteit in het aanbod moet komen. De bereikbaarheid van de binnenstad is de afgelopen jaren afgenomen, omdat buslijnen niet meer over de Grote Markt rijden. Busreizigers moeten nu uitstappen op het Gedempte Zuiderdiep of bij de Stadsschouwburg. Voor mensen die slecht ter been zijn is het vervolgens een hele uitdaging om op de Grote markt te komen.

Buurttaxi’s

Een oplossing kunnen buurttaxi’s zijn die een ontheffing hebben om in de binnenstad te mogen rijden. Jurrie Huisman (SP): “Wat we zien, is dat het aanbod van buurttaxi’s beperkt is. In verschillende wijken en dorpen wordt het aangeboden, maar er zijn ook dorpen waar dit niet het geval is, en waar niet structureel een lijnbus langs rijdt. Daarnaast zien we dat de taxi’s die rijden, niet de hele dag beschikbaar zijn.”

Huisman vervolgt: “Wil je als wijkbewoner met behulp van de taxi in de avonduren een hapje eten in een restaurant in de binnenstad, dan is het vaak niet mogelijk om opgehaald te worden, omdat de taxi’s in de avonduren niet meer beschikbaar zijn. Kunnen we hier naar kijken? Kunnen we een mogelijkheid bedenken hoe we mensen weer de binnenstad in krijgen?”

Onevenwichtig aanbod

Evelien Bernabela (Partij voor het Noorden): “De bestaande initiatieven bestaan voornamelijk uit taxi’s die gereden worden door vrijwilligers. Het aanbod is heel wisselend. In een wijk als Vinkhuizen is het aanbod best wel uitgebreid, maar in De Wijert is het beperkter. En in veel andere wijken en dorpen bestaat de mogelijkheid überhaupt niet. Eigenlijk moeten we hier meer eenheid in krijgen, ook in de avonduren,” stelt Bernabela. “Zeker voor mensen met een beperking, of mensen die slecht ter been zijn, zijn bushaltes aan de rand van de binnenstad geen goede optie.”

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer erkent het probleem: “Als gemeente kijken we naar het laagdrempelig vervoer. De buurttaxi’s mogen met hun voertuigen de binnenstad in. In wijken en dorpen waar initiatieven zijn, om bijvoorbeeld een buurttaxi op te zetten, helpen en ondersteunen we. We proberen dit te stimuleren.”

Of de SP en Partij voor het Noorden hun wens kracht bijzetten door een motie in te dienen, is nog onbekend.