Sociale Brigade ontvangt ambulance voor Oekraïne: “Op zoek naar brancard en medische hulpmiddelen”

Foto: ingezonden

Een brancard, medische hulpmiddelen en hygiëneproducten. Daar is De Sociale Brigade uit Haren naar op zoek. Willemijn Kemp van de organisatie vertelt dat men afgelopen week in het bezit is gekomen van een voormalige ambulance, die straks in januari naar Oekraïne zal worden gebracht.

Willemijn, hoe is het afgelopen week gegaan?

“Eigenlijk ging het heel soepel. In Oekraïne is er behoefte aan ambulances. Onlangs kwamen we op een veilingwebsite een voormalige ambulance tegen. Dankzij een hele mooie financiële donatie van de stedenband Groningen-Moermansk hebben we een bod kunnen uitbrengen. Wij bleken het hoogste bod uitgebracht te hebben en afgelopen week konden we het voertuig ophalen. Van tevoren moest er wat papierwerk in orde worden gebracht. De APK was namelijk verlopen. We hebben daarom een ontheffing aangevraagd om het voertuig te kunnen vervoeren naar een garage waar de APK en een onderhoudsbeurt zullen worden uitgevoerd.”

Waar hebben jullie de ambulance opgehaald?

“We hebben deze op kunnen halen in Soesterberg. Het voertuig stond gestald op een defensieterrein. De regels waren daarom ook heel streng: we mochten daar geen foto’s en videopnames maken. De ambulance bleek niet meer te willen starten, de accu was dood. Met behulp van startkabels hebben we de ambulance aan de praat gekregen. Het is gelukt om in één keer naar Groningen te rijden. Onderweg hebben we nog even de proef op de som genomen. In Oekraïne is het belangrijk dat je sneller dan honderd kilometer per uur kunt rijden. De snelheid van een drone is ongeveer honderd kilometer per uur, die wil je heel graag voorblijven. De ambulance bleek tot 120 kilometer per uur te kunnen. Op deze snelheid klonk er een alarm. Ik vermoed dat het een soort beveiliging is. Aan de garage heb ik gevraagd om deze eraf te halen: het moet niet zo zijn dat als je straks vlucht voor je leven voor naderende drones, dat je te maken krijgt met een voertuig dat in alarm springt omdat je 120 rijdt.”

Is de ambulance verder in goede staat?

“Jazeker. Maar het gaat wel om een casco. De striping en de belettering zijn er bijvoorbeeld afgehaald. Ook de brancard ontbreekt en er zijn geen medische hulpmiddelen meer aanwezig. Dus via deze weg zouden we een oproep willen doen aan zorginstellingen en inwoners: heb je bijvoorbeeld verbandmateriaal, pleisters of hygiëneproducten, dan zou dit heel welkom zijn. En dat geldt ook voor een brancard. Het zou heel mooi zijn als we een volledig ingerichte ambulance kunnen afleveren in Oekraïne. Qua medische apparatuur heb ik een vraag uitgezet bij de Oekraïense organisatie waar we mee samenwerken. We zouden misschien ook apparatuur erin kunnen zetten, maar het is wel belangrijk dat de Oekraïners ermee kunnen werken en dat als het kapot is ze het ook zelf kunnen repareren. Dus daar richten wij ons in eerste instantie nog niet op.”

Waar gaat de ambulance gebruikt worden?

“We zijn van plan het in januari naar Lviv te brengen. Dat is een stad in het westen van Oekraïne. Daar gaat het voertuig veel gebruikt worden in het humanitaire veld. De bedoeling is dat mensen met een beperking, minder bedeelden en kinderen ermee vervoerd gaan worden. Mocht het voertuig in Lviv ingezet gaan worden, dan kan het waarschijnlijk in deze gele kleur blijven. Wordt er echter anders besloten, en wordt gezegd dat het voertuig nodig is in Kharkiv, in het oosten, dan zal de ambulance overgespoten moeten worden in een andere kleur. Je begrijpt dat zo’n gele kleur nogal opvalt aan het front. Zoals gezegd, momenteel is het voertuig bij de garage. Daar zal ook gecontroleerd worden of alles nog werkt. Werken de blauwe lampen nog? Kan de werkverlichting nog ingeschakeld worden? Afhankelijk van de wensen vanuit Oekraïne kunnen we hierop anticiperen.”

Mensen en instellingen die willen helpen. Waar kunnen zij terecht?

“Hulpgoederen voor de ambulance kunnen bijvoorbeeld ingezameld worden bij onze loods aan de Ulgersmaweg 51. Op dinsdag, woensdag en donderdag is deze locatie van 12.00 tot 16.00 uur geopend. En op zaterdagen van 13.00 tot 17.00 uur. Men kan ook contact opnemen via onze website of door een mailbericht te sturen naar dit adres. En wat ook handig is: wij hebben ook een donatiepagina. Met donaties zijn we ook geholpen, omdat we op die manier zelf materialen en hulpgoederen in kunnen kopen.”

