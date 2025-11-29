Slachtoffers femicide krijgen gezicht met 44 paar rode schoenen op Nieuwe Markt

Foto: Rieks Oijnhausen

Op de Nieuwe Markt, bij Forum Groningen, waren zaterdagmiddag 44 paar rode schoenen te zien. De schoenen verwijzen naar de 44 vrouwen die in 2024 gedood zijn door femicide.

“Iedere acht dagen wordt er een vrouw vermoord in ons land”, vertelt Heleen Weyers. “Bij een groot deel daarvan gaat het om femicide: het doden van meisjes en vrouwen vanwege hun gender. Van femicide wordt wel gezegd dat het de best voorspelbare moord of doodslag is. Daarom is het dus belangrijk om voortekenen te herkennen, niet alleen door professionals, maar juist ook door de sociale omgeving van de personen in kwestie.”

Een cruciaal voorteken is, naast een liefde die stormachtig begint, een steeds dwingendere controle. “Dwingende controle kan gezien worden in veranderingen in het gedrag van de vrouw,” licht Weyers toe. Bij de manifestatie zaterdagmiddag werden nieuwe kaarten gepresenteerd waarop verschillende van die gedragingen omschreven worden. Op de kaarten is daarnaast een aanvulling te zien met suggestie over wat je kunt doen om te helpen om een einde aan de situatie te maken. Wethouder Manouska Molema (GroenLinks) heeft een eerste set kaarten in ontvangst genomen.

Op de Nieuwe Markt was er daarnaast muziek, waren er sprekers en was er een informatiemarkt te bezoeken, te midden van de 44 paar rode schoenen die de slachtoffers van 2024 symboliseerden. De manifestatie valt in de periode dat ook ‘Orange the World’ plaatsvindt. Dit is een wereldwijde campagne van de VN waarbij er aandacht wordt gevraagd voor het stoppen van geweld tegen vrouwen en meisjes. De campagne loopt jaarlijks van 25 november (Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen) tot 10 december (Internationale Dag van de Mensenrechten) en omvat activiteiten zoals het oranje uitlichten van gebouwen, lezingen, debatten en demonstraties. Het doel is om bewustwording te creëren en een einde te maken aan alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes.