Sinterklaasintocht in Stad trekt veel bezoekers (foto’s)

Sinterklaas wordt verwelkomt door de burgemeester, kinderburgemeester en loco-kinderburgemeester. Foto: Rieks Oijnhausen

De Sinterklaasintocht zaterdag in de stad heeft veel bezoekers op de been gebracht. Honderden kinderen zagen rond 13.30 uur Sinterklaas en zijn Pieten voet aan land zetten in de Zuiderhaven bij roeivereniging De Hunze.

“Bij de intocht liepen er honderd Pieten mee”, vertelt voorzitter Karin Stapènsea van Volksvermaken. “De voorbereidingen op deze intocht zijn in september begonnen. We hebben dan veel contact met Sinterklaas via bijvoorbeeld Teams. Door een goede voorbereiding kunnen we de intocht goed laten verlopen.”

Aanvankelijk was het spannend of Sinterklaas wel zou komen. In Het Sinterklaasjournaal zagen kinderen de afgelopen dagen dat de lamp van de vuurtoren op Texel, waar de landelijke intocht plaatsvond, kapot was gegaan. De Stoomboot had daardoor geen richtpunt meer en verdwaalde. In hetzelfde programma was ook te zien dat medewerkers van een zeehondenopvang op het eiland een ziek zeehondje beter hadden weten te maken. Juist deze zeehond, genaamd Maurice, schoot Sinterklaas te hulp en begeleidde de Stoomboot naar Texel.

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

Na de intocht daar voer het gezelschap snel door richting Groningen. “Het ziet er ontzettend gezellig uit”, liet verslaggever Ecco van Oosterhout rond 13.00 uur weten toen de boten op het Reitdiep opdoemden. “Er is muziek, de Pieten halen gekke kunstjes uit en het publiek heeft zich verzameld langs de kade.” Niet lang daarna meerde ‘Pakjesboot 12’ aan in de Zuiderhaven. “Even goed uitkijken, want aanmeren is altijd een dingetje in Groningen”, vertelde Sinterklaas aan een reporterpiet op OOG Radio.

OOG Radio zond de intocht live uit vanuit een studio in de Akerk. “Afgelopen maanden hebben we in Spanje verschillende reporterpieten opgeleid”, vertellen presentatoren Saskia en Basz. “Tijdens de uitzending zullen we met hen schakelen, om je een zo volledig mogelijk beeld te geven.”

Tijdens de uitzending werd muziek afgewisseld met live-bijdragen vanaf ‘Pakjesboot 12′ en vanuit de stoet die door de binnenstad trok. Want na het aanmeren in de Zuiderhaven trok Sinterklaas met zijn gevolg, onder begeleiding van Gruno’s Postharmonie, door de binnenstad met als eindbestemming het Stadhuis op de Grote Markt. Daar stonden kinderburgemeester Biene, loco-kinderburgemeester Senneh en burgemeester Roelien Kamminga (VVD) op de Goedheiligman te wachten. “Vinden jullie het leuk dat ik er weer ben?”, vroeg Sinterklaas aan het rijk toegestroomde publiek. Een vraag die niet aan dovemansoren was gericht, want er werd enthousiast ‘jaa’ geroepen.

Sinterklaas blijft tot 5 december in de stad.