Sinterklaas ontvangt sleutel van werkkamer in Akerk: “Iedereen mag dit jaar een kijkje nemen”

De directeur van de Akerk overhandigt de sleutel aan Sinterklaas. Foto: Rieks Oijnhausen

Sinterklaas heeft zaterdag bij zijn intocht de gouden sleutel ontvangen van zijn werkkamer in de Akerk in Groningen. Tot 4 december zal de Goedheiligman zich hier voorbereiden op pakjesavond, en dit jaar kunnen bezoekers voor het eerst een kijkje nemen in de kamer – alwaar Inpakpiet inmiddels een ‘enorme rommel’ heeft achtergelaten.

“Ik heb nog nooit zo’n zware koffer getild”, vertelt directeur Patty Wageman van de Akerk. Ondertussen zeult ze een koffer het kerkgebouw in met daarop stickers met de landenvlaggen van Spanje en Nederland en de tekst ‘I love España’. Daarmee is direct duidelijk waar Sinterklaas de komende dagen verblijft. “Kijk dit is de sleutel van de werkkamer die Sinterklaas krijgt. Het is een hele grote sleutel, goud van kleur en hij is behoorlijk zwaar. Omdat het om een feestelijke overhandiging gaat, hebben we er een strik omheen gedaan.”

Met de sleutel kan Sinterklaas een ruimte openen onder het orgel in het kerkgebouw: de werkkamer. “Momenteel is Sinterklaas druk om zich te installeren en kan hij nog niet gestoord worden. Maar in de laatste week voor het Sinterklaasfeest kan iedereen een kijkje nemen in de kamer. En dat is voor het eerst. Sinterklaas maakt al jaren gebruik van de kamer, maar dit keer kan deze ook door het publiek bezocht worden. Op 29 november trappen we het af met een muzikaal feest waarbij acrobatische pieten gaan abseilen. En Sinterklaas zal dan zijn favoriete spel gaan spelen: liedjesbingo.”

De Akerk pakt deze periode sowieso groots uit. Op 29 november vindt ook het Sint Nicolaas Orgelconcert plaats. Vanaf 16.30 uur laten huisorganisten Leonore Lub en Peter Westerbrink bewerkingen van bekende Sinterklaasliederen in diverse stijlen horen. “En van 30 november tot en met 4 december kan elke middag van 14.00 tot 17.00 uur de werkkamer bezocht worden. Ik heb stiekem zojuist even gekeken, en het is er al een enorme rommel door toedoen van de ‘inpakpiet’. Deze piet maakt er altijd een zootje van. Het zou geweldig zijn als kinderen in deze periode komen kijken en Sinterklaas helpen opruimen. Waar ligt bijvoorbeeld de schaar en het plakband? En waar is het ‘Grote Boek’ gebleven?”

Meer informatie over het programma vind je op deze website.