Sinterklaas arriveert zaterdag in Thesinge, Ten Boer en Haren

Sinterklaas arriveert in de Zuiderhaven. Foto: Rieks Oijnhausen

Er staat zaterdag een drukke dag te wachten voor Sinterklaas. Nadat de Goedheiligman vorige week al de stad bezocht, staan nu zeker zeven dorpen en wijken in de gemeente op de planning voor een feestelijke intocht. Dit zijn de belangrijkste tijden en locaties.

De ochtend start in de stad. In de Oosterpoortwijk is er van 10.30 tot 14.00 uur een programma. Sint en Pieten arriveren bij de Graansilo, waarna er een intocht plaatsvindt die via de Meeuwerderweg en de Oosterweg voert. Rond het middaguur, om 12.00 uur, begint de intocht in de Reitdiephaven, waar de feestelijkheden duren tot 17.00 uur.

In de middag is de Sint te vinden in de dorpen ten oosten van de stad. De verwachting is dat Sinterklaas rond 13.15 uur de haven van Tersluis bij de Zijlkade in Meerstad binnenvaart. Aansluitend vindt in het dorp een feest plaats.

Ongeveer op hetzelfde moment, rond 13.30 uur, vindt ook de intocht in Haren plaats. Sinterklaas arriveert bij de kruising Julianalaan met de Rijksstraatweg, waarna men naar het Raadhuisplein trekt. Hier volgt om 15.00 uur een kindershow. Rond dat tijdstip, 13.30 uur, is het ook in Thesinge feest. De intocht start daar bij de Kloosterkerk met muziek en het uitdelen van pepernoten.

Ten Boer verwacht de Goedheiligman rond 14.00 uur op het Koopmansplein. De organisatie laat weten dat na de intocht het grote Pietenfeest plaatsvindt in de sporthal.

De dag wordt afgesloten aan het water in Ten Post. Rond 16.30 uur meert de boot aan bij de steiger aan het Jaagpad. Daarna volgt een optocht. De feestelijkheden in het dorp duren tot ongeveer 19.30 uur.