Sint Pannekoek keert terug in Groningen: “Zou geweldig zijn om hier weer een traditie van te maken”

Sint Pannekoek wordt zaterdag op verschillende plekken in de stad gevierd. Na enkele jaren van afwezigheid, deels door de pandemie, werd de onofficiële feestdag zaterdag in verschillende buurtcentra gevierd. De hoop is dat het feest de komende jaren als een ‘inktvlek’ over de gemeente zal uitbreiden.

De geur van gebakken pannenkoeken hing zaterdagmiddag rond in MFC De Stroming aan de Merwedestraat, een van de drie plekken waar het evenement plaatsvond. Tussen 12.00 en 15.00 uur mocht het centrum ongeveer vijftig bezoekers verwelkomen.

“We zitten nog niet op de drieduizend mensen die in 2017 in het gesloopte The Big Building aanschoven”, vertelt Jordy Meiborg van WIJ Groningen. “Maar het doel is hetzelfde: verbinding leggen tussen bewoners. En dat is op deze locatie goed gelukt. Men genoot zichtbaar van de pannenkoeken, er werd volop gekletst. De sfeer was geweldig.”

Naast De Stroming vond Sint Pannekoek zaterdag ook plaats in buurtcentrum Poortershoes aan de Oosterweg en buurtcentrum Stadspark aan de Lorentzstraat.

Terugkeer

De herlancering van het feest is een initiatief van een bewoner die de traditie nieuw leven wilde inblazen. “Wij als WIJ organiseren niet zelf, maar ondersteunen inwoners bij het realiseren van mooie, verbindende ideeën”, legt Meiborg uit. “Dit feest sluit perfect aan bij die visie. Het is vrolijk en laagdrempelig. Wie houdt er nou niet van pannenkoeken?”

Sint Pannekoek is geen religieuze feestdag, maar werd in 1986 bedacht door striptekenaar Jan Kruis voor de strip ‘Jan, Jans en de kinderen’. Meiborg herhaalt de filosofie: “In de strip besluiten Catootje en opa op 29 november pannenkoeken te bakken. Het is een feest voor jong en oud, rijk en arm en van elke denkbare afkomst. Verbinding is de belangrijkste drijfveer.”

Na de coronapandemie krijgt de traditie nu een nieuwe impuls in de gemeente. “We hopen echt dat deze traditie zich voortzet”, besluit Meiborg. “Het zou fantastisch zijn als er volgend jaar in nog veel meer buurt- en wijkcentra dit feest gevierd gaat worden.”